خالد الجندى عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: وثيقة تأمين الأسرة تحمى الأجيال القادمة



أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببعض المواد الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، قائلا: "علينا أن نفرح ونسعد معا لان الله من علينا بولاة امر يدركون مقاصد الإسلام والشريعة، ويصححون الاعوجاج فى بعض تصرفات البشر.. وبرنامجنا له تأثير فى نشر الوعى".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اثمرت هذه الأفكار التى طرحناها إلى الوصول إلى من يهمه الأمر، قال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث نص على وثيقة تأمين للزوجة حال الطلاق، وهذه كانت معركة دخلت فيها مع البعض، لحمايتها من مصيبة الطلاق أو الترمل، وحماية للاطفال من التشرد، وهذه حماية للجيل بالكامل، وهذا ما تضمنته المادة ٢٠ من مشروع القانون الجديد".



