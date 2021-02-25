Advertisements

داعية: وثيقة تأمين الأسرة لا تخالف الشريعة الإسلامية (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن وثيقة تأمين الأسرة التى جاءت فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا تخالف الشريعة الإسلامية.

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال المسلمون عند شروطهم، إلا شرط يحل حراما او يحرم حراما".

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 23 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ أقل من ساعتين

"رأيت الله!".. نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للجنة القيم

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»