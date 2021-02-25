داعية: وثيقة تأمين الأسرة لا تخالف الشريعة الإسلامية (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن وثيقة تأمين الأسرة التى جاءت فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا تخالف الشريعة الإسلامية.



وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال المسلمون عند شروطهم، إلا شرط يحل حراما او يحرم حراما".

