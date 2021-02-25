الإعلان عن تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الجونه تشكيل فريقه لخوض مباراة بيراميدز التي تقام مساء اليوم، الخميس، في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :





حراسة المرمى : أحمد عادل





خط الدفاع : محمد نجيب - محمود الجزار - محمد يكن - جوزيف جوثان.





خط الوسط : نور السيد - العربي بدر - سارج اكا - محمود الشبراوي





خط الهجوم : عموري - عمر السعيد.





بينما يتواجد على دكة البدلاء كلا من :





محمود الغرباوي، مصطفي الصفتي، محمد رجب، عمرو بركات، اسلام عبد المنعم ، ناصر ناصر، ادريس مبومبو، عمرو سعداوي ، زياد الجيوشي.



