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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021 بمحافظة الدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت معظم قرى ومدن محافظة الدقهلية اليوم الخميس استقرار نسبي في الكقس الجوي لتتمتع بطقس معتدلا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وسطوع لأشعة الشمس بالمقارنة بالأيام الماضية والتى شهدت طقسا سيئا وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وأمطار غزيرة.

وتمتعت المحافظة بطقس صافي غالبا بدرجة حرارة بلغت 18 درجة مأوية، برياح شمالية غربية بسرعة 19 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة 43%.

فيما استمرت حركة الصيد ببحيرة المنزلة وسواحل جمصة في التوقف خوفا من أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس.

وشهدت الأسواق التجارية إقبالا ملحوظ من قبل المواطنين خوفا من أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس.

واستمرت الأجهزة التنفيذية في اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة تحسبا لأى تغيير مفاجئ في حالة الطقس، واستمر رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في كسح مياه الأمطار المتراكمة من الأيام الماضية.

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