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أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري المصري

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لخوض مباراة الجونة التي تقام مساء اليوم، الخميس، في الجولة ١٤ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال 

خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا 

خط الهجوم: دييجو رولان 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - محمود وادي - أحمد الشناوي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - أحمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق

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