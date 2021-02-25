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انخفاض الخسائر المتراكمة لـ"زين السعودية" إلى 0.6% من رأس المال

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، اليوم الخميس، عن انخفاض خسائرها المتراكمة من 1.608 مليار ريال للعام 2019 والتي تمثل 27.5% من رأس مال الشركة البالغ حينها 5.837 مليار ريال  لتصل إلى 54 مليون ريال تمثل نحو 0.60% من رأس مالها الحالي والبالغ نحو 8.987 مليار ريال.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" ان السبب وراء هذا الانخفاض يعود إلى تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 1,350 ريال، قبل زيادته مرة أخرى، بالإضافة إلى الأرباح المسجلة خلال السنة المالية البالغة 260 مليون ريال.

 

وكشفت النتائج المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، مؤخراً عن تراجع صافي الأرباح بنسبة 46.39% خلال عام 2020، مقارنة بالعام 2019؛ نتيجة تداعيات كورونا  إلى نحو 260 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل 485 مليون ريال للعام السابق.

 

ووفقا لحسابات "مباشر"، هبطت أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2020 إلى نحو 36 مليون ريال مقارنة بـ 105 مليون ريال للربع المماثل من 2019، بنسبة تراجع بلغت 65.7%.

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