حلول مبتكرة للتحول الرقمي لقطاع الأعمال والشركات





شركة «كوربوريت ستاك» CorporateStack، المتخصصة في البرمجيات والتي تمتلك العديد من الحلول المبتكرة الداعمة للتحول الرقمي لقطاع الأعمال والشركات، تعلن اليوم عن تنويع أعمالها عبر تأسيس شركة تابعة لها، اطلق علية إسم «بيكسلز تري» PixelsTree.





تعد خدمات «بيكسلز تري» هي الخطوة الأولى من «كوربوريت ستاك» نحو التوجه العالمي الجديد نحو الاقتصاد الرقمي ومواكبة تبني العديد من الشركات لسياسة التحول الرقمي، وتعكس هذه الخطوة سعي الشركة لتصبح ركنا رئيسيا وهاما من الاقتصاد الرقمي الحالي والمستقبلي، وتقدم «بيكسلز تري» نفسها كشركة تدعم إنشاء عالم رقمي قوي وفعال من خلال تقديم حلول فريدة ومبتكرة.





إن الهدف الرئيسي للشركة هو تنويع أعمالها، بجانب ترسيخ مساهمتها في الابتكارات التكنولوجية العالمية، ويعد هذا الإطلاق خطوة فارقة لخدمة وتحقيق العديد من الأهداف المستقبلية للشركة وعملائها.





صرح "أسامة مرتضى" تعليقًا على إطلاق الشركة الجديدة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوربوريت ستاك»: "نحن متحمسون للغاية لمشروعنا الجديد. ومع توجه العالم نحو الرقمنة، ستوفر «بيكسلز تري» الحلول الرقمية التي ستساعد الشركات علي إعادة اكتشاف إمكاناتها من خلال منصة رقمية جذابة وشيقة من الناحية الجمالية والأكثر فاعلية".

تم إطلاق أعمال «بيكسلز تري» في ثلاث دول هي (الإمارات العربية المتحدة ومصر وكندا) ولاقت الحلول المقدمة من الشركة استحسانا كبيرا من جانب المستهلكين وأثبتت جدارتها في السوق العالمي.





والشركة متخصصة في تطوير وتعزيز الهوية والتواجد الرقمي للشركات في مختلف القطاعات الصناعية. كما تتميز بأن لديها فريق قوي من المسوقين الرقميين والمتخصصين في تحسين محركات البحث ومطوري الويب ( المواقع الإلكترونية) والمصممين المبدعين و صانعي المحتوى الرقمي، الذين يمتلكون قدرات فائقة في تقديم العديد من خدمات التسويق الرقمي.





وأضاف "مرتضى": "إن المواقع الإلكترونية المبتكرة لدينا تقدم تصميمات تحاكي شخصية وتاريخ عملائنا عبر منهجية السرد القصصي الشيقة . فمن خلال توفيرنا - تصميمات جذابة ومبدعة لمواقع إلكترونية أصلية وإنشاء المحتوى والعمل على التسويق الرقمي وإنتاج الوسائط المتعددة- نحن قادرون على تقديم الصورة المكتملة التى تعكس العلامات التجارية للعملاء بشكل متميز. كما أن خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بنا تعزز رؤية شركاؤنا من العملاء وتعمل علي مضاعفة عدد الزوار للمواقع الإلكترونية، وتطوير سبل التواصل مع الجمهور المستهدف".

واختتم "مرتضى" تصريحاته : "نعتزم أن نكون رواد في العالم الرقمي ولن تقتصر خدماتنا على تنشيط العلامات التجارية لجذب العملاء فقط، بل ستساعد الشركات أيضًا على تأسيس وتأكيد هويتهم بطريقة جديدة وشيقة . ونحرص أن تكون خدماتنا المقدمة للعملاء ذات مستوي قياسي لتمكن الشركات من ترسيخ وجودها دوليا وتساعدهم على الارتقاء إلى أفضل المستويات العالمية، وذلك بفضل تصميماتنا الحديثة وحلولنا التسويقية الرقمية المميزة".