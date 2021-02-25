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الكينج محمد منير ضيف صاحبة السعادة قريبا

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يحل الكينج محمد منير، فى أول ظهور له بالبرامج التليفزيونية بعد غياب طويل، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، مع النجمة إسعاد يونس، ويتحدث منير خلال الحلقة عن المحطات الفارقة فى مشواره الفنى، كما قدم فى الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية.


وحققت أغنية "باب الجمال" التى طرحها الكينج محمد منير منذ شهر أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.


وحرص "الكينج"، في ألبومه الجديد، أن يقدم أجيالا مختلفة من المؤلفين والملحنين، وفي هذا الألبوم أعاد أغنية "فينك يا حبيبي"، والتي تغنى بها منذ سنوات الفنان النوبي بحر أبوجريشة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعيد "الكينج" إحياء الأغاني القديمة، إذ سبق له وقدم أغنية الفنانة نجاة "أنا بعشق البحر"، و"ساعات ساعات" لصباح، وكذلك لفايزة أحمد ووردة، وغيرها من الأغاني، ولكنه في كل مرة يقدمها بشكل جديد وتوزيع مختلف.


ويضم ألبوم محمد منير الجديد 5 أغان، وهي: "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نورالدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

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محمد منير صاحبة السعادة اسعاد يونس

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