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تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
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تراجع كبير أصاب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار صعود عوائد السندات، وبعد بيانات اقتصادية.

واستمر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ فبراير  2020 في التقليل من جاذبية المعدن الأصفر.

وفشل المعدن النفيس في الاستفادة من تراجع الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، فيما نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 4.1 بالمائة خلال الربع الرابع من 2020.

وفي بيانات أخرى، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر المنصرم.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.4 بالمائة، أو ما يعادل 24.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1773.60 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة، ما يوازي 26.47 دولار، ليسجل مستوى 1778.61 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 89.80.

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