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"مهندسين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لأعضائها

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، الخميس، يوم صحى مجانى، للكشف على أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية بمقر مركز الخدمات في نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، إن اليوم الصحى مجانا لكل أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم في تخصصات العظام والباطن وقياس الضغط والسكر ونسبة الأكسجين بالدم تحت رعاية أحد المستشفيات الخاصة.

وأضاف أن اليوم الصحى لقى قبول عدد كبير من المهندسين وأسرهم في إطار اهتمام لجنة الرعاية الصحية بتنظيم يوم صحى مجانا في كافة التخصصات.

وأوضح أن اليوم الصحى لكافة أعضاء نقابة المهندسين بعيدا عن كون الأعضاء مشتركين بالمشروع العلاجي من عدمه ومتاح لكل الأعضاء وأسرهم بالمجان، مؤكدا أن لجنة الرعاية الصحية تحرص على توفير كافة الخدمات الصحية لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية.
"مهندسين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لأعضائها
"مهندسين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لأعضائها
"مهندسين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لأعضائها
"مهندسين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لأعضائها
"مهندسين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لأعضائها
"مهندسين الإسكندرية" تنظم يوما صحيا لأعضائها

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