خالد الجندي: نثق أنه لن يظلم طفل أو أمراة في عصر السيسي (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام مع مصلحة الأسرة والمرأة والصغير، لافتا إلى أن أول من وضع شروط فى النكاح كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بشرطه عدم الزواج على ابنته.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ايات العبادات فى القرآن الكريم كله ١٣٠ آية وآيات الأخلاق أكثر ١٠٠٠ اية، ومعظم المسلمين لا يعرفون شيئا عن ايات الأخلاق وتمسكون بايات العبادات والتشريع، والقرآن لا يأمر المسلم بالاستعلاء على غيره، أحوج ايه احنا محتاجينها النهارده (ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله)".



واستكمل الجندى: "القران كرامة وعظة، وشكرا لحكومتنا الرشيدة التى تحمى الأسرة والمرأة والطفل، ونثق فى عهد السيسى لن يظلم طفل أو امراة".

