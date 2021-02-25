Advertisements

تعادل لافيينا مع نجوم مصر بختام القسم الرابع ببنى سويف

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements





انتهت مباراة الفريق الكروى الاول بنادى نجوم مصر أمام ضيفه لافيينا بالتعادل الإيجابي 1/1 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد الواسطى الجديد باللقاء الوحيد المتبقى من دورى القسم الرابع .

وشهدت المباراة تشهد اهتمام كبير خاصة فى ظل منافسة الفريقان على الصدارة .

نجوم مصر تقدم بالشوط الاول عن طريق وليد محمد صادق بالشوط الاول فيما تعادل وليد موهبة لصالح لافيينا بالشوط الثانى بعد نجاحه فى تسديد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد حسان وعاونه حسن رمضان ومحمد مجدى وعبد الحكيم حلمى وأكرم عبد المرشد مراقبي مسابقات وسيد عطا مراقب حكام .


وبهذه النتيجة يرتفع رصيد لافيينا للنقطة 16 بالمركز الأول فيما ارتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 13 بالمركز الثانى ليصعد الفريقان لدورة الترقى .

فيما كانت نتيجة مباراة الفريقان بالدور الاول قد شهدت فوز لافيينا بهدفين مقابل هدف على ضيفه نجوم مصر .


ترتيب المجموعة

1 - لافيينا 16 نقاط .

2 - نجوم مصر 13 نقاط .

3 - نادى سمسطا 4 نقاط .

4 - باروط نقطة .

أخبار تهمك

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

منذ 33 دقيقة

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 22 ساعة

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»