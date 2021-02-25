تعادل لافيينا مع نجوم مصر بختام القسم الرابع ببنى سويف











انتهت مباراة الفريق الكروى الاول بنادى نجوم مصر أمام ضيفه لافيينا بالتعادل الإيجابي 1/1 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد الواسطى الجديد باللقاء الوحيد المتبقى من دورى القسم الرابع .



وشهدت المباراة تشهد اهتمام كبير خاصة فى ظل منافسة الفريقان على الصدارة .



نجوم مصر تقدم بالشوط الاول عن طريق وليد محمد صادق بالشوط الاول فيما تعادل وليد موهبة لصالح لافيينا بالشوط الثانى بعد نجاحه فى تسديد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .



وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد حسان وعاونه حسن رمضان ومحمد مجدى وعبد الحكيم حلمى وأكرم عبد المرشد مراقبي مسابقات وسيد عطا مراقب حكام .





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد لافيينا للنقطة 16 بالمركز الأول فيما ارتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 13 بالمركز الثانى ليصعد الفريقان لدورة الترقى .



فيما كانت نتيجة مباراة الفريقان بالدور الاول قد شهدت فوز لافيينا بهدفين مقابل هدف على ضيفه نجوم مصر .





ترتيب المجموعة



1 - لافيينا 16 نقاط .



2 - نجوم مصر 13 نقاط .



3 - نادى سمسطا 4 نقاط .



4 - باروط نقطة .