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تعادل لافيينا مع نجوم مصر بختام القسم الرابع ببنى سويف
الخميس 25/فبراير/2021 - 06:56 م
محمد الحسيني
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انتهت مباراة الفريق الكروى الاول بنادى نجوم مصر أمام ضيفه لافيينا بالتعادل الإيجابي 1/1 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد الواسطى الجديد باللقاء الوحيد المتبقى من دورى القسم الرابع .
وشهدت المباراة تشهد اهتمام كبير خاصة فى ظل منافسة الفريقان على الصدارة .
نجوم مصر تقدم بالشوط الاول عن طريق وليد محمد صادق بالشوط الاول فيما تعادل وليد موهبة لصالح لافيينا بالشوط الثانى بعد نجاحه فى تسديد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .
وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد حسان وعاونه حسن رمضان ومحمد مجدى وعبد الحكيم حلمى وأكرم عبد المرشد مراقبي مسابقات وسيد عطا مراقب حكام .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد لافيينا للنقطة 16 بالمركز الأول فيما ارتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 13 بالمركز الثانى ليصعد الفريقان لدورة الترقى .
فيما كانت نتيجة مباراة الفريقان بالدور الاول قد شهدت فوز لافيينا بهدفين مقابل هدف على ضيفه نجوم مصر .
ترتيب المجموعة
1 - لافيينا 16 نقاط .
2 - نجوم مصر 13 نقاط .
3 - نادى سمسطا 4 نقاط .
4 - باروط نقطة .
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