غدًا.. مؤتمر صحفي حاشد للحفاظ على اتيليه الإسكندرية

ينظم أتيليه الإسكندرية، جماعة الفنانين والكتاب، برئاسة الدكتور محمد رفيق، غدًا الجمعة، مؤتمر حاشد للحفاظ على الاتيلية، وذلك بحضور كوكبة من كبار الفنانين والأدباء والمفكرين والسياسيين، من مختلف المحافظات، ومنهم الدكتورة كريمة الحفناوي، والمخرج أحمد فؤاد درويش، والفنان أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة، والناقد السينمائي سامى حلمى، والفنان التشكيلي ماهر جرجس، والفنان خالد هنو، والمهندس محمد عبد المنعم، والدكتور أحمد بغدادى، والدكتور أحمد ابراهيم، والمخرج محمد ابو المعاطى، والدكتورة ايمان الزيات، والعديد من أعضاء الاتيليه ومحبي الثقافة والفنون.

واكد الكاتب الصحفي معتز الشناوى، أن المؤتمر يبدأ فى الرابعة من عصر غدا الجمعة، ويعقبه مؤتمر صحفى، بمقر الأتيليه.

واضاف الشناوى أن المؤتمر يأتي ضمن فاعليات عديدة، للحفاظ على اتيليه الاسكندرية وقيمته الثقافية والفنية والتنويرية، والتى تخطت حدود العاصمة الثانية، نظرا للدور الذى يمثله الاتيليه بين دول جنوب المتوسط.

وتلك الفاعليات تتوازى مع العمل القانونى الذى تقوم به هيئة متطوعة من كبار المحامين بالإسكندرية، للحفاظ على قصر تيمفاكو الاثري - مقر الاتيليه.

يذكر أن الاتيليه- جماعة الفنانين والكتاب، هو جمعية ثقافية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، أسسه الفنان الرائد محمد ناجي، وقام ناجي بإنشائه عام 1934، وسُجل المبنى - قصر تيمفاكو - كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية، تحت رقم 538 لعام 1996، كما أنه مسجل في عداد المباني التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346.

وحدثت العديد من النزاعات بين الأتيليه والملاك، إلى أن حصل المالك في يناير الماضي على حكم بالإخلاء، بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة رقم 18 من قانون 136 لسنة 1981.