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إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح، عن خضوع شقيقتها لأزمة صحية شديدة، متمنية لها الشفاء العاجل، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.


وكتبت نانسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرجو الدعاء لأختي جلطة في المخ ومياه على الرئة ربنا يلطف بينا إن شاء الله.. دعواتكم إحنا بقالنا خمس أيام ومكنتش هكتب حاجة، بس أنا محتاجة الدعاء، الحمد لله على كل شيْء".


في سياق متصل، وانضمت نانسي مؤخرًا لأسرة مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى قمر، المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني القادم لعام 2021.


ويضم مسلسل "فارس بلا جواز"، عددًا كبيرًا من النجوم وهم "مصطفى قمر، شيري عادل، وبشرى، وندا موسى، وديما بياع، وفاطمة عادل، ومحمد ثروت".


جدير بالذكر أن الفنانة نانسي صلاح، شاركت مؤخرًا في مسلسل "أسود فاتح"، والذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، معتصم النهار، روجينا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج كريم العدل.


وحققت نانسي صلاح، نجاحًا كبيرًا في حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، وهو من بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

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