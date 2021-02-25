Advertisements

بنها يفوز على سراي القبة بدورى القسم الثالث

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد عوني
Advertisements



حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق سرايا القبة على ملعب سرايا القبة بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة الثامنة عشر المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .


وخاض بنها المباراة بالتشكيل الأتى ....

احمد رجب ومحمود محمد وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب ريعو ومصطفى ضاحى وعماد الصواف وإسلام جودة ومحمد رضا ( امبولا )

وخاض سراي القبة المباراة بالتشكيل الأتى ....

محمد جمال وعنتر اسامة واحمد هانى وسيف الدين خالد والحسيني صلاح واحمد جمال ومحمد عبد الله ومصطفى ابراهيم ويوسف ناصر وهادى احمد وعبد الغنى جمال


أحرز اهدف بنها في الشوط الأول كلا من عماد الصواف هدفين وسعد عبد الله ومحمد ريعو .

وادار اللقاء بهاء عطا حكم ساحة وعاونه كلا من السيد حسن ويوسف داهش من منطقة المنوفية

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٣٣ نقطة وتوقف رصيد سرايا القبة عند ثلاثة نقاط بالمركز الأخير .

أخبار تهمك

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

منذ نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»