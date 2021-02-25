بنها يفوز على سراي القبة بدورى القسم الثالث







حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق سرايا القبة على ملعب سرايا القبة بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة الثامنة عشر المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .





وخاض بنها المباراة بالتشكيل الأتى ....



احمد رجب ومحمود محمد وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب ريعو ومصطفى ضاحى وعماد الصواف وإسلام جودة ومحمد رضا ( امبولا )



وخاض سراي القبة المباراة بالتشكيل الأتى ....



محمد جمال وعنتر اسامة واحمد هانى وسيف الدين خالد والحسيني صلاح واحمد جمال ومحمد عبد الله ومصطفى ابراهيم ويوسف ناصر وهادى احمد وعبد الغنى جمال





أحرز اهدف بنها في الشوط الأول كلا من عماد الصواف هدفين وسعد عبد الله ومحمد ريعو .



وادار اللقاء بهاء عطا حكم ساحة وعاونه كلا من السيد حسن ويوسف داهش من منطقة المنوفية



بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٣٣ نقطة وتوقف رصيد سرايا القبة عند ثلاثة نقاط بالمركز الأخير .