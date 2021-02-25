نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

حدد الدولي النمساوي دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، شروطه من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.





وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن ألابا اشترط على مسؤولي ريال مدريد، ضمان اللعب في خط الوسط.





وجاء ذلك رغم أن ألابا تألق مع بايرن ميونخ في مركز الظهير الأيسر، كما أنه بات في المواسم الأخيرة يلعب في قلب الدفاع.





ويحتاج ريال مدريد للاعب جديد في خط الدفاع، بسبب احتمالية رحيل سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده مع الميرنجي هذا الموسم.





يذكر أن تقارير إسبانية سابقة قالت إن ألابا اشترط أيضًا الحصول على 10 ملايين يورو سنويًا من أجل التوقيع مع ريال مدريد.





يذكر أن عقد ألابا ينتهي مع الفريق البافاري، في الموسم الحالي، وأعلن اللاعب أنه لن يجدد وسيرحل مجانًا في الميركاتو الصيفي.



