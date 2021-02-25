تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وفشل الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية أمام سيمبا، ليفرط في المركز الأول بالمجموعة، بعد مجموعة الأخطاء التي شهدتها المباراة.





يحتل سيمبا التنزاني صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فيتا كلوب فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلى الذى يتواجد فى المركز الثالث بنفس رصيد النقاط بينما يتواجد المريخ فى المركز الرابع.





و أصبح الأهلى مطالب بالفوز ذهابًا وإيابًا على فيتا كلوب الكونغولي للوصول إلى النقطة التاسعة، فى حين يتوقف رصيد فيتا كلوب عند 3 نقاط ليبتعد بشدة عن التأهل من المجموعة.





وهناك سيناريو أخر أمام الأهلي، وهو تحقيق الفوز على فيتا كلوب فى القاهرة، ثم التعادل فى الكونغو، ثم تحقيق الفوز على سيمبا فى القاهرة، والفوز أيضًا على المريخ فى السودان.



