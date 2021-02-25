Advertisements

تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفشل الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية أمام سيمبا، ليفرط في المركز الأول بالمجموعة، بعد مجموعة الأخطاء التي شهدتها المباراة.

يحتل سيمبا التنزاني صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فيتا كلوب فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلى الذى يتواجد فى المركز الثالث بنفس رصيد النقاط بينما يتواجد المريخ فى المركز الرابع.

و أصبح الأهلى مطالب بالفوز ذهابًا وإيابًا على فيتا كلوب الكونغولي للوصول إلى النقطة التاسعة، فى حين يتوقف رصيد فيتا كلوب عند 3 نقاط ليبتعد بشدة عن التأهل من المجموعة.

وهناك سيناريو أخر أمام الأهلي، وهو تحقيق الفوز على فيتا كلوب فى القاهرة، ثم التعادل فى الكونغو، ثم تحقيق الفوز على سيمبا فى القاهرة، والفوز أيضًا على المريخ فى السودان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتا كلوب سيمبا دوري ابطال افريقيا الاهلي

أخبار تهمك

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ يوم

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

مجموعة الأهلي.. شبيبة الساورة يهزم فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

كيف يصعد الأهلي لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا؟

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»