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ابرز ملامح مران بني سويف قبل موقعة الالومنيوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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خاض لاعبي الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريبا قويا بملعب استاد بنى سويف وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة ضيفه الالمونيوم بمنافسات الاسبوع الخامس عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت بملعب استاد بنى سويف .

وخلال المران الذى شارك به لاعبي الفريق حرص محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون على تكثيف الجرعات التدريبية للفريق بجانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية .

كما أوقف ' يوسف ' المران على فترات لعلاج أخطاء اللاعبين بصورة سريعة .

فيما أدى رباعى حراس المرمى تدريبات منفردة تحت قيادة نبيل شعبان مدرب الحراس .

وخاض الثنائى محروس محمود وعبد الله عبد العظيم لاعبي بنى سويف تدريبات تأهيلية وذلك بمران الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف بملعب استاد بنى سويف .

وكان محروس محمود مدافع بنى سويف قد تعرض للإصابة بشد بالعضلة بمباراة الفريق أمام التليفونات بالجولة الماضية .

فيما يواصل عبد الله عبد العظيم التدريبات التأهيلية وذلك عقب تعافيه من الإصابة التى لحقت به بالجولات الاولى من المسابقة وشارك لدقائق بمران الفريق اليوم .

ونفذ الثنائى التدريبات التأهيلية بإشراف احمد سعودى ووائل محمد عطية أعضاء الجهاز الطبي لبنى سويف .

ويستعد بنى سويف لمواجهة ضيفه الالمونيوم بالجولة الخامسة عشر بدورى القسم الثانى .

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