الأولمبية توافق على طلب انضمام اتحاد الدرجات النارية للاتحاد العربي

وافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على طلب حضور اتحاد الدرجات النارية في الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدرجات النارية.





كان اتحاد الدرجات النارية المصري قد قام بتعديل الأوضاع القانونية واعتماد اللائحة وتقدم بطلب للمشاركة في الاتحاد العربي للدرجات النارية وحضور اجتماعات الاتحاد العربي حيث تم احالة الطلب لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الذي طلب موافقة اللجنة الأولمبية المصرية.





ووافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على طلب اتحاد الدرجات النارية للانضمام للجمعية العمومية للاتحاد العربي للدرجات النارية بناء على ما ورد من اتحاد اللجان الأولمبية العربية.