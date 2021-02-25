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إرجاء تشكيل هيئة مكتب "محامي شمال القاهرة" إلى الأسبوع المقبل

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قرر مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، في اجتماعه الأول، أمس الأربعاء، إرجاء موعد تشكيل هيئة المكتب، إلى الأسبوع القادم، لإجرائها عن طريق التصويت بعد وضع التصور الأولي لها في اول اجتماع مقبل.

وأكد عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، علي أنه سيتم تشكيل هيئة المكتب الأسبوع القادم، وذلك عن طريق عملية التصويت؛ تطبيقًا لصحيح القانون، وبما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد نقيب الفرعية، أن عملية التصويت ستضمن أن يكون كل عضو في مكانه الطبيعي الذي يستطيع من خلاله العمل على خدمة الجمعية العمومية التي قامت بانتخابه، مشيرًا إلى أن ذلك سيضمن الشفافية والنزاهة أمام الجمعية العمومية للفرعية في عملية تشكيل هيئة المكتب.

قال محي نقيب الفرعية، إنه خلال الإجتماع إتخذت قرارات مهمة تمثلت في الإتفاق على ضرورة عودة الانضباط إلى غرف المحامين، والالتزام بالزي الرسمي أثناء التواجد بداخلها.

وأضاف نقيب الفرعية، أنه تم الإتفاق على عدم تواجد غير المحامين بداخل الغرف، إلى جانب توصيلها بالإنترنت، والعمل على تجديدها وفرشها بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء تشكيل هيئة المكتب إلى الأسبوع المقبل.

وأكد، أنه تم الإتفاق على رفع المعاش الإستثنائي بما يتناسب مع عدد أسرة المحامي المتوفي، وذلك بالتنسيق مع النقابة العامة، متابعًا: «فلا يجوز أن نساوى ما بين المحامي المتوفي الذي ترك أسرة مكونة من 5 أفراد، مع المحامي الذي ترك أسرة مكونة من 3 أفراد».

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