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البنك الأهلي يستأنف تدريباته .. ومسحة للفريق استعداداً لمواجهة أسوان

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية بعد الراحة 24 ساعة عقب ختام المعسكر المغلق للفريق والذي أقيم في أحد فنادق مدينه السادس من اكتوبر والذي إستمر أربعة أيام استعدادا لمواجهة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأحد المقبل في الثانية والنصف عصراً ويستضيفها ستاد بترو سبورت.
 
وفي ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكره المصري خضع اليوم فريق البنك الأهلي لمسحة كورونا قبل 72 ساعة من مواجهة أسوان.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة عودة محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد في عضلة السمانه 
ومازال محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني وأحمد علي  في مرحلة التأهيل مابعد الإصابة .

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