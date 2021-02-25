Advertisements
البنك الأهلي يستأنف تدريباته .. ومسحة للفريق استعداداً لمواجهة أسوان
الخميس 25/فبراير/2021 - 07:07 م
الفجر الرياضي
Advertisements
استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية بعد الراحة 24 ساعة عقب ختام المعسكر المغلق للفريق والذي أقيم في أحد فنادق مدينه السادس من اكتوبر والذي إستمر أربعة أيام استعدادا لمواجهة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأحد المقبل في الثانية والنصف عصراً ويستضيفها ستاد بترو سبورت.
وفي ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكره المصري خضع اليوم فريق البنك الأهلي لمسحة كورونا قبل 72 ساعة من مواجهة أسوان.
وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة عودة محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد في عضلة السمانه
ومازال محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني وأحمد علي في مرحلة التأهيل مابعد الإصابة .
Advertisements