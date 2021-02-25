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تعرف على حالة الطقس غداً الجمعة 26-2-2021 بمحافظة البحر الأحمر ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تقدم بوابة الفجر الإخبارية، خدمة الطقس لرواد بوابة الفجر بمحافظة البحر الأحمر، وفى السطور التالية نرصد توقعات حالة الطقس طبقًا لتوقعات الهئية العامة للارصاد الجوية:-

حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 26 فبراير، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وحركة الرياح تكون معتدلة، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وجاف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، كما أنَّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن
مصر


القاهرة 21 11

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 10

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 22 10

بورسعيد 20 13

دمياط 20 12

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 10

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

نويبع 22 14

طابا 22 13

كاترين 17 05

الطور 23 13

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 10

إدفو 26 11

أبو سمبل 25 10

الوادي الجديد 24 10

شلاتين 25 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16

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