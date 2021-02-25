وزير التموين يتسكمل جولته المسائية فى أسوان بتفقد أسواق الجملة

استكمالاً لجولته الصباحية اليوم بمحافظة اسوان قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة مسائية رافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمحاسب حسام العربي وكيل اول وزارة التموين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وكذلك الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة وأيضاً أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.





وتم تفقد هايبر وفرع الجملة بالشيخ هارون، بالإضافة إلى أفتتاح هايبر وماركت العقاد ، وتبلغ مساحة هايبر الشيخ هارون 1000 م2 ، بجانب تفقد فرع الجملة الملحق به والذى يضم المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية والإستهلاكية بما يضمن توافرها بأرصدة كافية فى ظل إهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع وتلبية احتياجات المواطنين





وأكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة بأنه تم إنشاء الهايبر بتكلفة 10 مليون جنيه ويقع على مساحة 600 م2 ويشمل طابقين يضما مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية ليخدم المواطنين ويلبى الإحتياجات الجماهيرية من هذه السلع .



