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الاتحاد السكندرى يفوز على دجله بهدفين مقابل هدف فى الدقيقة الأخيرة

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
إسلام عوده
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على وادى دجله بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم. 
تقدم دجله بهدف من ضربة جزاء فى الدقيقة 21 وتعادل فوزى الحناوى للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 54 قبل أن يسجل الأوغندى ايمانويل اوكوى الهدف الثانى للاتحاد فى الدقيقة 89. 
وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 18 نقطة ويتجمد رصيد وادى دجلة عند 7 نقاط. 

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب  وإن كان فريق دجله هو الأكثر استحواذا إلى أن تمكن لاعبه محمد هلال من تسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء فى الدقيقة 21 .
 
وعقب الهدف استحوذ فريق دجله على منتصف الملعب معظم الوقت وتبادل الفريقان الهجمات على استحياء دون أى فرص حقيقية للتهديف لينتهى الشوط الأول  بتقدم وادى دجلة بهدف دون رد.
وفى الشوط الثانى لجأ الاتحاد السكندرى للهجوم وحاصر فريق دجله فى منطقة الجزاء. 

وفى الدقيقة 54 تلقى كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى تمريرة رزاق سيسيه ومررها داخل منطقة الجزاء إلى فوزى الحناوى  الذى سددها فى مرمى محمد عبد المنصف حارس دجله مسجلاً هدف التعادل لزعيم الثغر. 

وعقب الهدف كثف فريق الإتحاد السكندرى من هجماته  وهدد مرمى دجله  الذى لجأ للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة . 

وتمكن الأوغندى ايمانويل اوكوى  فى الدقيقة 89 لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

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