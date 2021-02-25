السيطرة على اشتباكات بين عائلتين في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على اشتباكات بين عائلتين بقرية الرئيسية بنجع حمادي.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، بنشوب مشاجرة بين عائلتي الغزازلة والحساسنة بقرية الرئيسية، بسبب خلافات قديمة بينهما، وأسفرت الاشتباكات عن إصابات بسيطة بين الطرفين، واشتعال النيران في حوش.



انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام فوزي رئيس مباحث نجع حمادي، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 10 متهمين من الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.