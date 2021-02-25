Advertisements

السيطرة على اشتباكات بين عائلتين في قنا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:10 م
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على اشتباكات بين عائلتين بقرية الرئيسية بنجع حمادي.


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، بنشوب مشاجرة بين عائلتي الغزازلة والحساسنة بقرية الرئيسية، بسبب خلافات قديمة بينهما، وأسفرت الاشتباكات عن إصابات بسيطة بين الطرفين، واشتعال النيران في حوش.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام فوزي رئيس مباحث نجع حمادي، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 10 متهمين من الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

صلاح في المركز السادس.. تعرف على ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

فضيحة جديدة في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ يوم

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

05:12 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»