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الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكارثة الكبرى في هذه الولاية.. تفاصيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس ليعلن حالة "الكارثة الكبرى" في ولاية أوكلاهوما الامريكية، وذلك بسبب الطقس السيئ الذي يسود البلاد خلال الايام الماضية.

 

وفي سياق منفصل، كان قد أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

وأكدت الموقع أن الاتصال يأتي قبل صدور تقرير استخباراتي، عن مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، في قنصلية بلده بمدينة أسطنبول، حيث يعد الاتصال الأول منذ تولي بايدن حكم الولايات المتحدة منذ الأول من شهر يناير الماضي.

 

ومن المتوقع وفقًا "أكسيوس"، أن يناقش بايدن والملك سلمان عددًا من المواضيع، لكن محادثاتهما ستركز بشكل رئيسي على نشر التقرير الذي يتحدث عن تفاصيل متعلقة بقتل خاشقجي، والذي سيتم الكشف عنه غداً الخميس.

 

ويتضمن التقرير إشارة إلى ضلوع ولي العهد محمد بن سلمان في قتل خاشقجي، ما قد يسبب حرجاً للرياض، مضيفاً أن ولي العهد سبق أن رفض اتهامات التورط بالقضية، لكنه أكد أن المملكة تتحمل مسؤولية ما حدث للصحفي الراحل، في الوقت الذي يحاول فيه بايدن إعادة رسم العلاقات مع السعودية، بعدما جعل الرئيس السابق دونالد ترامب من الرياض أولوية لدى السياسة الخارجية الأمريكية.

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