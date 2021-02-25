التعليم تعلن تفاصيل تنظيم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية وSTEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط تنظيم امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) لطلاب المدارس الدولية ومدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) والتي تتضمن الآتى:



بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل لمرحلة التعليم الأساسى:



- تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان مجمع لمادتى (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي، على أن يتكون امتحان اللغة العربية للمرحلة الابتدائية من (10) أسئلة والدرجة العظمى (100) درجة، ويتكون امتحان الدراسات الاجتماعية من(4) أسئلة والدرجة العظمى (40) درجة.



أما بالنسبة لطلاب النقل للمرحلة الإعدادية، تتكون عدد أسئلة مادة اللغة العربية من (10) أسئلة والدرجة العظمى للمادة (80) درجة، وعدد أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية (5) أسئلة والدرجة العظمى (40) درجة.



وبالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية:



- تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان مجمع (متعدد التخصصات) في مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، ويعقد بنفس ضوابط وتوقيتات امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي، على أن يكون الزمن المخصص للامتحان (90) دقيقة، أما باقى مواد الهوية القومية (التربية الدينية والتربية القومية) فتعقد في نهاية الفصل الدراسى الثانى مع باقى الطلاب.



على أن يكون عدد أسئلة اللغة العربية (17) سؤًالا، والدرجة العظمى (80) درجة، والدراسات الاجتماعية (8) أسئلة، والدرجة العظمى (40) درجة.



وبالنسبة لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية تعقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية للطلاب المقرر لهم أداء امتحانات ورقية، عدا (التربية الدينية والتربية القومية).



وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى:



- بالنسبة لصفوف النقل لمرحلة التعليم الأساسى والثانوى، تعقد امتحانات ورقية مجمعة في أخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.



- وبالنسبة لطلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فأنه تقرر أن تظل امتحاناتهم أسوة بما يتبع في الأعوام السابقة، نظرًا لما تتميز به هذه المدارس من طبيعة خاصة.



- تحسب نتيجة الطالب في نهاية العام بناءً على الدرجة الحاصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الأول ومتوسط الدرجات الحاصل عليها في الامتحانات التى تعقد فى شهر مارس وإبريل ومايو، وتقوم الإدارة التعليمية مع المدرسة بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقًا لظروف كل مدرسة وإخطار الطلاب بتلك المواعيد قبل موعد عقد الامتحان بوقت كافٍ.



- تعقد امتحانات باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية، والتربية الوطنية) لجميع صفوف النقل بالمرحلتين (التعليم الأساسي والثانوي) لطلاب المدارس الدولية في نهاية الفصل الدراسي الثاني أسوة بطلاب المدارس الرسمية.