منى فاروق تخضع لجلسة تصوير بفستان أسود "شيفون" (صور)

خضعت الفنانة منى فاروق لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الخميس، من أجل أن تشارك تلك اللحظات السعيدة مع الجمهور.













وتألقت "منى" بعدسة يوسف السباعي، حيث ظهرت خلال الصور بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة من الشيفون، من تصميم مصمم الأزياء سوشا، و ميكاب ارتست ريهام صلاح، والتي ظهرت خلاله بإطلالة كلاسيكية جذابة، وارتدت اكسسوارات بسيطة مكونة من حلق ريش باللون الأسود.









واعتمدت منى فاروق مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر تتناسب مع طبيعة الإطلالة، بأنامل محمد أشرف، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.





وأشارت منى فاروق، إلى أنها تخرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يبرز رشاقتها، وتعتمد على اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة و التي تبرز جمالها، وتوجهت بالشكر إلى المنتجة الشابة الراحلة أية فاروق، والتي كانت تقف بجانبها وتدعمها وأشرفّت على تنفيذ جلسة التصوير قبل وفاتها.







