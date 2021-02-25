بالفيديو.. أغنية مروان بابلو "غابة" تحصد أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب

تصدر مروان بابلو مغني الربا اليوم الخميس الموافق الـ25 من فبراير 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب طرح أغنيته الجديدة "غابة" على "يوتيوب".





مروان بابلو





وتوقع جمهور مروان بابلو عودة نجمهم المفضل بعدما نشر فيديو وهو يغني رغم قرار اعتزاله في مارس الماضي، وهو ما حدث بالفعل عبر "غابة".





أغنية مروان بابلو الجديدة





وفاجأ مروان بابلو جماهيره بكل فئاتها، حينم طرح أغنيته الجديدة "غابة" منذ أقل من 19 ساعة، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وتحقق رقما قياسيا في زمن ليس ببعيد.





عودة مروان بابلو





واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما من محبي النجم مروان بابلو بعدما طرح أغنيته "غابة"، لتلقى إقبالاً كبيراً ويشاهدها الملايين في زمن قياسي.





مروان بابلو يطرح أغنيته





وطرح مروان بابلو أغنيته "غابة" عبر حسابه الرسمي وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، لتتخطى عدد المشاهدات حاجز الـ2 ونصف مليون مشاهدة إلى الآن.





اعتزال مروان بابلو





وأعلن مروان بابلو في مارس الماضي، أنه قرر الاعتزال، عبر بوست له نشره على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.





اختراق حساب مروان بابلو





واعتقد محبو مروان بابلو أن حسابه تم اختراقه، إلا أنه أكد عودته من جديد، بأغنيته "غابة" والتي لاتزال تحصد ملاييناً من المشاهدات في زمن قياسي، يؤكد شعبيته.





جمهور مروان بابلو





وأعربت مجموعة كبيرة من محبي مروان بابلو عن سعادتها من رجوعه إلى الساحة مجدداً بعد طرح "غابة" التي لاقت استحساناً كبيراً ومنقطع النظير من الجمهور.







