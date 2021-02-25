معاناة العمالة الأجنبية بقطر تعود للواجهة من جديد (فيديو)





تواجه قطر انتقادات حادة منذ فوزها باستضافة مونديال 2022، بسبب العمالة الوافدة وسقوط الكثير منهم ضحايا الاستغلال القطري.





لتعود من جديد تلك الاتهامات بعد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الذي كشف عن وفاة أكثر من 6,500 عامل منذ 2010 من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا، ولم تشمل أعداد الوفيات بلدان أخرى مثل الفلبين وكينيا، كما لم يتم تضمين الوفيات التي حدثت في الأشهر الأخيرة من عام 2020، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وطالبت منظمة العفو الدولية الدوحة بإجراء تحقيق شفاف في أسباب الوفيات، مشددة على ضرورة التزامها بما تعهدت به من قبل تجاه العمال بتحسين ظروف العمل ومنع استغلال العمال.





وكانت قد نفت الدوحة صحة العديد من التقارير أقرت بحدوث إخلالات والعمل على تجنبها، ورغم ما أعلنته قطر من إجراءات لتحسين ظروف العمل وحماية العمال، لكن تقارير حقوقية أشارت مرارا إلى انتهاكات يجري التستر عليها، ليظل العمال يدفعون ثمنا باهظا لأحلام قطر بإقامة البطولة في موعدها.. فمتى تحصل العمالة في قطر على حقوقها؟‏‎