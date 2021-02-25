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الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفل بمدينة نصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، بشأن منشورًا تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية يتوسطهما طفل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "مُدعيًا إختطافه".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة النارية وتبين أنها ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبإستدعائه حضر وقرر بأنه كان يستقل الدراجة النارية صحبة أحد أصدقائه "سائق" وأن الطفل المذكور هو نجل الأخير، وبإستدعاء الأخير حضر وأيد ما سبق، ونفيا صحة ما تم إدعائه على الصفحة المشار إليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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