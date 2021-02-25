نشرة أخبار قنا اليوم الخميس 25-2-2021 .. حرائق في زراعات القصب واستعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الاول



شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الخميس، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-



السيطرة على اشتباكات بين عائلتين في قنا



تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على اشتباكات بين عائلتين بقرية الرئيسية بنجع حمادي.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، بنشوب مشاجرة بين عائلتي الغزازلة والحساسنة بقرية الرئيسية، بسبب خلافات قديمة بينهما، وأسفرت الاشتباكات عن إصابات بسيطة بين الطرفين، واشتعال النيران في حوش.



وكيل تعليم قنا يتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول



تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدة مدارس للوقوف على التجهيزات والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وعودة الطلاب لإكمال التعلم في الصفوف الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتابع وكيل الوزارة، تجهيز مدرسة السلام الثانوية بنين ومدرسة ناصر الابتدائيه ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

ووجه وكيل الوزارة، مديري المدارس بتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل التي تبدأ الأسبوع المُقبل.



"تعليمية قوص" تفتتح معرض الفنان التشكيلي أحمد الطباخ



إفتتح الدكتور محمد خلف الشريف مدير عام إدارة قوص التعليمية، صباح اليوم الخميس معرض الفنان التشكيلي احمد الطباخ والمقام بمدرسة شركة السكر الثانوية تحت عنوان " قوص التي لا نعرفها.



جاء ذلك بحضور سيد خليل مدير المدرسة وهالة عبدالحكيم وكيل المدرسة والاديب مراد محمد حسن المصور محمد محفوظ بغدادى والقاص عصام هلالي وعزت الشريف مدير العلاقات العامه بالادارة واحمد جابر وسيد مصطفي من قصر ثقافة قوص نجاح العمدة عضو فريق الجودة والفنان فهد مصطفي القط، والصحفية اسماء عطا ومني العويضي كبيرة الاخصائيين بالمدرسة وعبدالرحمن الجهيني امين اتحاد طلاب الإدارة واعضاء هيئة تدريس المدرسة.



السيطرة على حريق نشب في زراعات القصب بنجع حمادي في قنا



تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في زراعات القصب بقرية الحلفاية في نجع حمادي بمحافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق في زراعات القصب بمساحة 8 قراريط، بقرية الحلفاية في نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.