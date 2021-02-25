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محافظ الفيوم: إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض على أماكن تُخلد ذكراهم

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
ريهام على
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في اجتماعين متتاليين، بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، ومديري المستشفيات، عددًا من الملفات الصحية الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماعين تناولا عرض آخر مستجدات أزمة كورونا، والإجراءات المتبعة في التصدي للإصابة بالفيروس، وخطط العمل بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة ونسب الإشغال بكل مستشفى، كما تم عرض موقف الإصابات بفيروس كورونا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمستشفيات، والفئة العمرية للمصابين.

وكشف وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، عن موقف تطعيم الفرق الطبية ضد فيروس كورونا، موضحًا أنه تم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، والحميات، والصدر، والجامعة، والمستشفيات المركزية التى تضم أقسامًا للعزل، كما سيبدأ يوم السبت القادم البدء في تطعيم باقي العاملين بالقطاع الصحي مثل الإدارات الصحية، وهيئة الإسعاف، والوحدات الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، لافتًا إلى أن يوم الأحد القادم سيبدأ تسجيل المواطنين الراغبين في تلقى التحصين ضد الفيروس من الفئات المستهدفة.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وأن يتحمل الجميع المسئولية في مجابهة جائحة كورونا، مشيرًا الى قرب الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر.

وثمن محافظ الفيوم جهود الجيش الأبيض من الفرق الطبية في التصدي لجائحة كورونا، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد حصر بجميع أفراد الفريق الطبي الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لواجبهم الوطني، لدراسة إطلاق أسماءهم على قاعات وأماكن تُخلّد ذكراهم، فضلًا عن عمل لوحة شرف بأسماءهم في أماكن عملهم بالمستشفيات، وتخصيص ميدان بكل مركز من مراكز المحافظة يحمل اسم شهداء الجيش الأبيض.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول أيضًا مراجعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وموقف استهلاك الاكسجين وآليات توريد الاكسجين السائل، واستمع المحافظ، لشرح من مدير الطوارئ حول موقف توزيع أطباء التكليف لسد العجز بالمستشفيات، موجهًا باستغلال الطاقة البشرية المهدرة من الأطباء بجميع المستشفيات، وإعادة توزيعهم على مستشفى الصدر ومستشفى الحميات، بعد تدريبهم وتأهيلهم بما لا يؤثر على طاقة العمل بالمستشفيات المنقولين منها.

كما ناقش محافظ الفيوم، استعدادات مديرية الصحة لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي ستنطلق يوم الأحد القادم 28 فبراير ولمدة 4 أيام، وتستهدف 636 ألف طفل في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات، من خلال أكثر من 1900 فريق طبي بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف لتسهيل أعمال الفرق الطبية بالحملة في مختلف القرى والمراكز.

كما استمع المحافظ، لشرح حول ملامح واستعدادات مديرية الصحة للحملة التنشيطية لمبادرة تنظيم الأسرة التي سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 14 – 18 مارس القادم، والثانية خلال الفترة من 21 – 25 من شهر مارس، وأكد "الأنصاري" على ضرورة التنسيق المشترك بين مديريتي الصحة والطب البيطري في حصر البؤر وأعمال التحصين ضد أنفلوانزا الطيور.

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