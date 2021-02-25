بتهمة القتل الخطأ.. حبس مالك مركب مريوط الغارق 4 أيام بالإسكندرية

أمرت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم الخميس، بحبس مالك مركب مريوط بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد صرحت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، أمس الأربعاء، بدفن 5 جثامين من ضحايا مركب مريوط بعد انتشال كافة الجثامين من مياه البحيرة وإنهاء إجراءات الدفن.

كانت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، قد أرسلت اليوم، مخاطبات لهيئي الثروة السمكية والملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا، في إطار التحقيقات في حادث غرق مركب في بحيرة مريوط.

وتباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية تحت إشراف المحامي العام الاول لنيابة الدخيلة والعامرية الكلية التحقيقات في غرق المركب الذى راح ضحيته 14 شخصا وإصابة 6 أشخاص، واستدعت قائد المركب لسماع اقواله في الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية في بحيرة مريوط.

كان فريق من نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية انتقل لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين وطالبت الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.