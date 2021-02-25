منتخب جامعة الفيوم لكرة القدم يصعد لدور الأربعة بدوري المصالح الحكومية



صعد منتخب العاملين بجامعة الفيوم لكرة القدم لدور الأربعة بدوري المصالح الحكومية لخماسيات كرة القدم وذلك بعد الفوز على منتخب المطاحن اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١٢٢٥ ويستكمل منتخب الجامعة مبارياته يوم الأحد المقبل.



هذا ويتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية والسادة أعضاء اللجنة بأسمي آيات التهنئة لمنتخب الجامعة بالفوز والصعود لدور الأربعة.

