موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي

كشفت مجموعة من التقارير الصحفية مساء أول أمس الثلاثاء، عن قيام وكيل أعمال الكونغولي جاكسون ماليكا مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى، بعرض خدمات الاعب على أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بسبب عدم تأقلمه في الدوري البلجيكي.









وقالت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن أمير توفيق تواصل مع التونسي توفيق خالد وكيل أعمال الكونغولي جاكسون ماليكا، لإبلاغه بموقف موسيماني من ضم اللاعب.







