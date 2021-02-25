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موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت مجموعة من التقارير الصحفية مساء أول أمس الثلاثاء، عن قيام وكيل أعمال الكونغولي جاكسون ماليكا مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى، بعرض خدمات الاعب على أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بسبب عدم تأقلمه في الدوري البلجيكي.


وقالت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن أمير توفيق تواصل مع التونسي توفيق خالد وكيل أعمال الكونغولي جاكسون ماليكا، لإبلاغه بموقف موسيماني من ضم اللاعب.


وأشارت التقارير أن توفيق أكد لوكيل أعمال الكونغولي بأن بيتسو موسيماني يضع المهاجم في حساباته لكنه مشغول بضغط المباريات وطلب تأجيل التفاوض لحين إنتهاء الكشافين ليحدد الصفقات التي يرغب بضمها.

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