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عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حدد واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شروطه من اجل الموافقة على البقاء مع المارد الأبيض خلال المواسم القادمة.

وطلب عبدالله جمعة الظهير الأيسر للقعلة البيضاء الحصول على مبلغ 10 مليون جنية في الموسم الواحد من أجل تجديد تعاقده مع الفريقان خاصةً أنه يعتبر واحد من العناصر الأساسية.

حيث ترغب الإدارة في تجديد عقد عبدالله جمعة من أجل توفير أكبر قدر من الإستقرار فيما يخص القوام الأساسي للفريق الذي تلقى إهتزاز نوعًا ما برحيل مصطفى محمد.

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عبدالله جمعة الزمالك الدوري المصري الممتاز

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