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انطلاق منافسات فردي الاسكيت رجال وسيدات بكأس العالم للرماية بمصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش عن انطلاق منافسات نهائي الاسكيت فردي رجال وسيدات، مساء اليوم الخميس، على ميادين الرماية بفرع نادي الصيد في 6 أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم للرماية التي تستضيفها مصر.

ومن المقرر، أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نهائيات الاسكيت فردي رجال وسيدات بحضور فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. 

ويتنافس في نهائي الرجال لاعب المنتخب المصري عزمي محيلبة مع كل من اللاعب توماس نيدرلي من التشيك، جاسبر هانسين من الدنمارك، جيورجوس اشليوس من قبرص، رشيد حماد من قطر، وميكولا ميلشيف من أوكرانيا. 

وفى نهائي السيدات فردي تتنافس اللاعبات دانكا بارتيكوفا من سلوفاكيا، انا سيندلاروفا من التشيك، ألكسندرا جارمونيلسكا من بولندا، باربرا سيموفا من التشيك، والينا فازليفيزونوفا من روسيا، كوستنيا نيكولا من قبرص.

وتستكمل باقي منافسات الاسكيت فرق ومختلط رجال وسيدات على مدار غدا الجمعة والسبت، وتنطلق منافسات التراب يوم الاثنين المقبل على صعيد منافسات الفردي والفرق والمختلط.

ويشارك في منافسات كأس العالم للرماية 400 من الرماة الدوليين من 32 دولة وتستمر منافساتها حتى يوم الخميس المقبل ضمن سلسلة البطولات الدولية التي تقام بمصر خلال الفترة الراهنة.

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