موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في البريميرليج









عاد مانشستر سيتي بفوز ثمين من ملعب "بوشكاش أرينا" على حساب مونشنجلادباخ بثنائية دون رد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.





سجل هدفي مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا في الدقيقة 29 وجابرييل خيسوس في الدقيقة 65، ليقترب الفريق من بلوغ ربع النهائي.





وسوف يواجه مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد يوم السبت 27 فبراير، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب الإتحاد.





وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش.



