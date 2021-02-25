البورصات الأوروبية تتراجع في ختام التعاملات

تراجعت البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع خسائر "وول ستريت" نتيجة لارتفاع عوائد السندات الأمريكية





وارتفعت أسهم شركات الكيماويات بنحو 1.9 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.





وتراجعت الأسهم الأوروبية تزامناً هبوط "وول ستريت" خلال التعاملات، مع استمرار صعود عوائد السندات في الضغط على الأصول الخطرة، خاصة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.





وفي بيانات اقتصادية، تسارع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.





وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 411.7 نقطة، كما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 6651.9 نقطة.





وانخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 13879.3 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 5783.8 نقطة.