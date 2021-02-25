انفوجراف انفوجراف Advertisements الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا الخميس 25/فبراير/2021 - 07:35 م Advertisements الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا أخبار تهمك عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان منذ حوالي 5 ساعات موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي منذ ساعتين و 24 دقيقة نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد منذ أقل من ساعة عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك منذ حوالي 7 ساعات فضيحة جديدة في برشلونة منذ حوالي 4 ساعات خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي منذ حوالي 5 ساعات موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف منذ حوالي 23 ساعة مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه منذ يوم موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي منذ أقل من نصف ساعة عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا منذ يوم عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد منذ أقل من نصف ساعة إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا" منذ أقل من ساعة عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21 منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية منذ ساعتين و 42 دقيقة الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكارثة الكبرى في هذه الولاية.. تفاصيل منذ 43 دقيقة Advertisements