خبير تغذية يُحذر من خفض وزن الأطفال قبل هذا العمر

قال الدكتور أحمد نوبل، خبير التغذية العلاجية، إن الطفل الذي يعاني من السمنة، من الممكن أن يتناول ألياف الاناسليوم عندما يبدأ الطفل الاكل، ولكن منظمات حقوق الطفل تطالب بعدم أخذ الطفل أي مواد لخفض الوزن قبل سن الـ8 سنوات.



وأضاف خبير التغذية، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس،: " سيب جسم ابنك زي ما هو حتى 8 سنوات، لو أبنك رفيع او سمين قبل الـ8 سنوات، سيبه زاي ما هو، خلي جسمه ياخد شكله الطبيعي".



وشدد على ضرورة أن يمارس الطفل رياضة لكي تزيد من معدل الحرق، معقبًا: "لو عايز تحافظ على وزن طفلك، لازم تلعبه رياضة".

