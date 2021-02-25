أمير منطقة عسير يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

كما رفع سموه التهنئة لولي العهد، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه وخروجه من المستشفى, سائلاً الله تعالى أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.