وزيرة التضامن تكشف آليات تطبيق مبادرة الإسعاف الاجتماعي



وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى ان المبادرة تفتح الباب أمام الإبلاغ عن الحالات الاجتماعية التي تتطلب التدخل السريع والفوري، لافتة إلى أن هناك تنسيق كبير بين كافة المؤسسات لتنفيذ آلية الإسعاف الاجتماعي.



وطالبت الشباب بالاستثمار في طاقاتهم بالمشاركة في مثل هذه المبادرات، منوهة بأن هذه المبادرة موازية للإسعاف الطبي والذي يتوجه لانقاذ الحالات المرضية، وكذلك الإسعاف الاجتماعي يستهدف انقاذ الحالات الاجتماعية.



وأضافت أنه سيتم التأكد من حاجة الحالة للتدخل السريع لإنقاذها من الوضع الموجودة فيه، متابعة: "عايزين نستثمر حالة التعاطف مع الحالات بشكل إيجابي".

أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الإسعاف الاجتماعي، موضحة أن المبادرة تدعم الحالات الاجتماعية المركبة مثل أطفال أيتام، شخص مسن، أسرة لها أكثر من طفل معاق، أو أم مريضة وتراعي أطفال.