أفضل مديري الثروات في أمريكا: الجينات المصرية ساعدتني على النجاح

قالت ليلي بنس، مستشارة إدارة الثروات والتخطيط المالي بواشنطن، إن الجينات المصرية ساعدتها على النجاح في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" من واشنطن، مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أنها عندما سافرت إلى الولايات المتحدة كانت صغيرة في السن مع والدتها، وعملت منذ صغر سنها وهي في المدرسة.



وتابعت ليلي بنس، مستشارة إدارة الثروات والتخطيط المالي بواشنطن، أن عملها منذ الصغر منحها الثقة في النفس وأنها قادرة على تحقيق ما ترغب في تخطيطه.



وكشفت ليلي بنس، التي اختيرت كأفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعمل في وظيفة صعبة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت في النهاية اختراق عالم البيزنس، و80% من يعملون في مجال الاستثمار من الرجال.

