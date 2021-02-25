رئيس حي البساتين يتابع أعمال إزالة منطقة عزبة النصر

تابع اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، قبل قليل، أعمال إزالة عقارات منطقة عزبة النصر.



وقال اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، إن أعمال إزالة العقارات مازالت مستمرة لتوسعة الطريق الدائري بأمتداد شارع الجزائر حتى نفق البودرة.



ويأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية واللواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة، بمتابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع.

