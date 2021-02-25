Advertisements

رئيس حي البساتين يتابع أعمال إزالة منطقة عزبة النصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تابع اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، قبل قليل، أعمال إزالة عقارات منطقة عزبة النصر.

وقال اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، إن أعمال إزالة العقارات مازالت مستمرة لتوسعة الطريق الدائري بأمتداد شارع الجزائر حتى نفق البودرة.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية واللواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة، بمتابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع.

أخبار تهمك

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ 18 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الأسر الريفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

نجم بايرن ميونخ يحدد شروطه للانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ يوم

موسيماني يؤجل صفقة القاطرة البشرية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الزمالك يحدد شروطه للتجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

02:49 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

01:02 م

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»