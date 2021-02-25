إصابة شخصين في حادث مروري بقنا

أصيب شخصين، منذ قليل، في انقلاب دراجة بخارية، بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد إصابة شخصين، في انقلاب دراجة بخارية، بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.