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"الصحة" عن التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا: نصر كبير لمصر (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحية وجهت بإطلاق رقم 1440 لمتابعة حالات العزل المنزلي، لافتَا إلى أن اطلاق هذا الرقم يأتي في اطار متابعة الحالات المصابة بشكل بسيط حتى لا تدهور حالتهم.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن المواطن عليه أن يرسل استفساره بدون أي تردد لهذا الرقم، وهناك طقم كامل متخصص لتلقي السادة المواطنين، ويتم متابعة الشكاوي بشكل فوري.

ولفت إلى أن مصر تعاقدت على100 مليون جرعة من لقاح كورونا، وهذا نصر كبير للدولة المصرية، معقبا: " مفيش دولة تقدر توفر اللقاح الذي تريده بشكل فوري، أي كانت هذه الدولة"

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