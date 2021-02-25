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اورتيجا يحضر لكليب جديد في الامارات.. تعرف علي التفاصيل

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يعكف مطرب المهرجانات أورتيجا، على تحضيرات فيديو كليب جديد من مقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.


الفيديو كليب الجديد لأورتيجا فكرة منتج أغاني المهرجانات سلطان الشن، وسافر فريق عمل الكليب إلى إمارة دبي لتصويره هناك، وتأتي الأغنية بالاشتراك مع مطرب المهرجانات حودة بندق.


وتعاون أورتيجا مع سلطان الشن في عدد من الأغاني خلال الفترة الماضية منها: أنا ماركة وأنتو ع البركة، كرنفالكو، اسمع يا كبير، نن عيني مع مطرب المهرجانات أوكا وغيرهم.
يشار إلى أن سلطان الشن أنتج لعدد كبير من مطربي المهرجانات منهم عمر كمال، حمو بيكا، حسن شاكوش وحودة بندق وغيرهم، وحصدت الأغاني ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب".‎

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