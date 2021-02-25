"الصحة": هذا اللقاح يعتبر منحة إلهية ومجاني تمامًا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن اللقاحات التي تعاقد عليها وزارة الصحة، ستصل لمصر وفقًا للجداول المتفق عليها، وخلال الاسبوع المقبل ستصل 8.6مليون جرعة من لقاح استرازنيكا.



وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر بصدد الانتهاء من تطعيم الاطقم الطبية، وخلال الاسبوع المقبل سيتم فتح باب تسجيل البيانات لمن يريد الحصول على لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة



وأضاف أن الزيادات الطفيفة التي تحدث في إصابات كورونا، تستدعي من المواطنين الحرص، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، معقبة:" التطعيم الحقيقي من كورونا، ومجاني تمامًا، ويعتبر منحة إلهية، للوقاية من فيروس كورونا، هو الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية".

